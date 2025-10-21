Cancro al seno lo screening funziona | ai controlli tre donne su quattro

Bolognatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo screening gratuito della Regione Emilia-Romagna per il cancro al seno sta funzionando molto bene. Al 30 giugno del 2025, l’adesione è stata del 73%, in crescita rispetto al 71% del 2023. In pratica, tre donne su quattro si sono presentate ai controlli.Secondo i dati diffusi da viale Aldo Moro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

