Cancro al seno lo screening funziona | ai controlli tre donne su quattro

Lo screening gratuito della Regione Emilia-Romagna per il cancro al seno sta funzionando molto bene. Al 30 giugno del 2025, l’adesione è stata del 73%, in crescita rispetto al 71% del 2023. In pratica, tre donne su quattro si sono presentate ai controlli.Secondo i dati diffusi da viale Aldo Moro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it