Cancro al seno lo screening funziona | ai controlli tre donne su quattro
Lo screening gratuito della Regione Emilia-Romagna per il cancro al seno sta funzionando molto bene. Al 30 giugno del 2025, l’adesione è stata del 73%, in crescita rispetto al 71% del 2023. In pratica, tre donne su quattro si sono presentate ai controlli.Secondo i dati diffusi da viale Aldo Moro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ottobre Rosa – Mese della prevenzione del tumore al seno Il cancro al seno rappresenta quasi il 30% di tutti i tumori diagnosticati nelle donne nell’Unione europea. Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno. Prevenzione è: Non avere paur - facebook.com Vai su Facebook
Cancro al seno e prevenzione, a Caprera i musei garibaldini si tingono di rosa - X Vai su X
Tumore al seno, lo screening gratuito è un successo: adesione al 73% - Romagna lo screening gratuito per il tumore della mammella continua a registrare risultati importanti, con un’adesione al 30 giugno 2025 del 73% (in ... Lo riporta chiamamicitta.it
Intelligenza artificiale per prevenzione tumore al seno: l’ASL Bari scelta per sperimentazione nazionale sistema BreastNegative - L’innovativa tecnologia supporta i radiologi nella lettura delle mammografie, riduce gli errori diagnostici e aumenta la sicurezza per le pazienti. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
In Italia tasso di mortalità per tumori sopra la media. E restiamo molto indietro su diversi programmi di screening. Il rapporto Ocse - I tassi di mortalità per cancro sono stati in media di 202 decessi per 100. Segnala quotidianosanita.it