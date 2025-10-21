Cancellieri e Bologna | È il mio grande amore

Ilrestodelcarlino.it | 21 ott 2025

Bologna è sempre stata grande amore per Annamaria Cancellieri, lo è tuttora. L’ex ministra è stata commissario al Comune dal 2010 al 2011 dopo lo scandalo che travolse l’allora sindaco Flavio Delbono. Una città forse "spaventata da un grigio burocrate" mandato da Roma. Ma, come lei stessa ricorda, lavorare qui è stato "facile, se non addirittura divertente". Nonostante questo, dopo il commissariamento, non "avrei potuto accettare la candidatura a sindaco. Ero arrivata come commissario, in rappresentanza dello Stato. Sarebbe stato un tradimento verso me stessa e la mia storia professionale", racconta nell’ambito della rassegna ‘Le gioie e la fatica di governare Bologna’, ciclo di appuntamenti ideato da Mauro Felicori e promosso dal circolo Marco Biagi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cancellieri e bologna 200 il mio grande amore

