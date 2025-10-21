Campionato VPA 2025 al via | tutto quello che c’è da sapere
Il Campionato VPA 2025 è pronto a ripartire: 16 squadre, nuove regole e tante novità. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione Pro Club. Dopo due anni di attesa, il Campionato VPA è finalmente pronto a tornare. L’edizione 2025 segna una vera e propria nuova era per il Pro Club italiano, con tante novità dentro e fuori dal campo virtuale. A guidare il rilancio c’è Carmine, storico volto della community, che dopo nove anni lascia la presidenza di VPG Italia per dare nuova linfa al progetto VPA. VPA, nuova stagione al via: 16 squadre e tanto spettacolo. La preseason ha già acceso i riflettori su quello che si preannuncia come uno dei tornei più competitivi di sempre. 🔗 Leggi su Esports247.it
Approfondisci con queste news
I campioni in carica lanciano subito un segnale forte e chiaro a tutto il campionato - facebook.com Vai su Facebook
Tutto pronto ad Asti il Campionato Italiano “Open” di Laser Run e il Trofeo Nazionale Promozionale “Memorial Gabriele Dassori” Il programma ? https://shorturl.at/pIMsn #ModernPentathlon #PentathlonModerno #FIPM - X Vai su X
Serie D: ecco i gironi del campionato 2025/26, al via il 7/8 - Sono stati svelati in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti i nove gironi del campionato 2025/2026 di serie D, al via il prossimo 7 settembre. Secondo ansa.it
Campionati in Europa, quando inizia la stagione 2025-2026: calendario e date - Il campionato italiano sarà l'ultimo delle top leghe a prendere il via. Si legge su sport.sky.it
Diretta Atalanta Verona Primavera/ Video streaming tv: via al campionato (18 agosto 2025) - La sfida potrà essere seguita live su Sportitalia, al Canale 60 del Digitale Terrestre. Da ilsussidiario.net