Il Campionato VPA 2025 è pronto a ripartire: 16 squadre, nuove regole e tante novità. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione Pro Club. Dopo due anni di attesa, il Campionato VPA è finalmente pronto a tornare. L’edizione 2025 segna una vera e propria nuova era per il Pro Club italiano, con tante novità dentro e fuori dal campo virtuale. A guidare il rilancio c’è Carmine, storico volto della community, che dopo nove anni lascia la presidenza di VPG Italia per dare nuova linfa al progetto VPA. VPA, nuova stagione al via: 16 squadre e tanto spettacolo. La preseason ha già acceso i riflettori su quello che si preannuncia come uno dei tornei più competitivi di sempre. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Campionato VPA 2025 al via: tutto quello che c’è da sapere