Campionato maschile Serie A Elite di Rugby | Petrarca Rugby vs Femi CZ Rugby Rovigo Delta

Torna il più sentito dei derby del Campionato di Rugby: tutti allo Stadio Plebiscito per Petrarca - Rovigo per sostenere la Squadra di casa, con la seconda partita casalinga del Campionato di Rugby Serie A Elite 20252026. Il Match clou delle 4a giornata di campionato si svolge sabato 1 novembre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondisci con queste news

Serie A2 terza giornata Campionato di A2 maschile Match Ball Siracusa - Tc Milano Alberto Bonacossa 6-0 Aretusei a punteggio pieno Serie A2 femminile Ct Eur - Cus Catania 2-2 https://www.fitp.it/Campionati-tornei-e-classifiche/Live-score/Risultati-in-diretta- Vai su Facebook

Serie A Élite: HBS Colorno in visita al Petrarca - Pronte a scendere in campo le squadre della Serie A Elite Maschile per la seconda giornata di campionato con tutte le partite trasmesse in diretta su therugbychannel. Segnala sportparma.com

Rugby, Serie A Elite Maschile: al via il campionato - Ieri gli staff tecnici hanno reso note le prime formazioni ufficiali e la Serie A ... Si legge su sportface.it

Rugby, Serie A elite: vincono Fiamme Oro e Petrarca - Si è conclusa la seconda giornata del massimo campionato italiano di rugby e oggi si sono disputate le ultime due partite, che hanno visto le vittorie ... Come scrive oasport.it