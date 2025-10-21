Campionato maschile Serie A Elite di Rugby | Petrarca Rugby vs Femi CZ Rugby Rovigo Delta

Padovaoggi.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il più sentito dei derby del Campionato di Rugby: tutti allo Stadio Plebiscito per Petrarca - Rovigo per sostenere la Squadra di casa, con la seconda partita casalinga del Campionato di Rugby Serie A Elite 20252026. Il Match clou delle 4a giornata di campionato si svolge sabato 1 novembre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

campionato maschile serie eliteSerie A Élite: HBS Colorno in visita al Petrarca - Pronte a scendere in campo le squadre della Serie A Elite Maschile per la seconda giornata di campionato con tutte le partite trasmesse in diretta su therugbychannel. Segnala sportparma.com

campionato maschile serie eliteRugby, Serie A Elite Maschile: al via il campionato - Ieri gli staff tecnici hanno reso note le prime formazioni ufficiali e la Serie A ... Si legge su sportface.it

Rugby, Serie A elite: vincono Fiamme Oro e Petrarca - Si è conclusa la seconda giornata del massimo campionato italiano di rugby e oggi si sono disputate le ultime due partite, che hanno visto le vittorie ... Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Campionato Maschile Serie Elite