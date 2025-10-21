Campionato Italiano GT Sprint | a Monza il finale di stagione 2025

Si disputerà a Monza nel fine settimana del 24-26 ottobre l’ultima prova stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2025. Ebimotors sarà al via con la Porsche 911 GT3 R numero 44 in classe GT3 AM. Al volante della splendida coupè tedesca si alternerà la collaudatissima coppia formata da Paolo Venerosi Pesciolini e da Alessandro Baccani. I due occupano la quarta posizione in campionato. La volontà è quella di puntare al podio, sperando in una messa a punto ottimale dell’auto ed in quella marcia in più che potrebbe dare il pubblico in tribuna per quella che è la gara di casa per Ebimotors. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Campionato Italiano GT Sprint: a Monza il finale di stagione 2025

Approfondisci con queste news

RALLY Crugnola vince il Rally di Sanremo, ultima prova del Campionato Italiano, ma il tricolore se lo aggiudica Giandomenico Basso. - facebook.com Vai su Facebook

Campionato Italiano GT Sprint: a Monza il finale di stagione 2025 - 26 ottobre l'ultima prova stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2025. ilgiornaledigitale.it scrive

BMW Italia Ceccato Racing Team: nuova line-up per il Campionato Italiano GT 2025 - È tempo di riaccendere i motori: il BMW Italia Ceccato Racing Team, guidato da Roberto Ravaglia, è pronto a tornare in pista per difendere il titolo nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint e a ... Riporta affaritaliani.it

Debutto dolceamaro per Luigi Gallo nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2025 a Vallelunga - Esordio stagionale positivo, seppur segnato da alcune circostanze sfortunate, per XC Motorsport nel primo round ... Si legge su ilmessaggero.it