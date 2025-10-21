Campania | Vietri FdI ' Fico e Avs condannino frasi antisemite di Fatayer'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Alleanza Verdi e Sinistra e il candidato presidente del centrosinistra Roberto Fico prendano le distanze da quanto emerso oggi in merito a gravi contenuti antisemiti che sarebbero stati pubblicati sui social e ricondotti a Souzan Fatayer, candidata alle regionali in Campania. Se le informazioni riportate dal quotidiano ‘Il Tempo' dovessero trovare conferma, ci troveremmo davanti a dichiarazioni di una violenza e di una pericolosità assolutamente inaccettabili. Sono parole deliranti contro il popolo ebraico, incompatibili con i principi di una società democratica e civile". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Campania: Vietri (FdI), 'Fico e Avs condannino frasi antisemite di Fatayer'

Argomenti simili trattati di recente

Campania, Vietri (FdI): Cirielli restituirà ai cittadini il diritto alla salute https://lavocedelpatriota.it/campania-vietri-fdi-cirielli-restituira-ai-cittadini-il-diritto-alla-salute/… via @vocedelpatriota - X Vai su X

EDMONDO CIRIELLI CANDIDATO PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA, APPREZZAMENTO FRATELLI D’ITALIA DI VIETRI DI POTENZA - facebook.com Vai su Facebook

Campania: Iannone (FdI), 'Fico prenda distanze da Fatayer, sua candidatura inaccettabile' - "Siamo di fronte a un fatto gravissimo: Souzan Ezz Fatayer, candidata di Avs alle elezioni regionali in Campania, ha condiviso il 2 settembre un post aberrante che richiama ... Segnala lanuovasardegna.it

Sanità in Campania, scontro frontale tra De Luca e Vietri (FdI) - Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e la deputata d ... Da ilvescovado.it

Regionali, Vietri (FdI): “Patto Fico–De Luca è inciucio tra assistenzialismo e potere” - "L'intesa tra Fico e De Luca rappresenta l'ennesimo tentativo di tenere in piedi un sistema fallimentare fondato su assistenzialismo e clientelismo. Secondo ilvescovado.it