Campania | Nappi Lega ' ignobile celebrazione Hitler ritirare subito candidatura Fatayer'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Non si può che rabbrividire davanti al sentimento antiebraico, all'elogio di Hamas fino ad arrivare alla celebrazione dello sterminio di sei milioni di ebrei da parte dei nazisti, che Souzan Fatayer, candidata di Avs - nella coalizione che sostiene Roberto Fico - continua a diffondere, in particolare attraverso i social. Lo scorso due settembre, condividendo un video in cui si vede parlare l'ex ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eydar, Fatayer ha scritto a corredo questo ignobile commento: le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l'incompleta missione di Hitler". 🔗 Leggi su Iltempo.it

