Campania Mastella si tiene al centro | non ha scelto tra Fico e Cirielli

Il campo largo già si sgretola: il centrodestra ora lo corteggia, lui si tiene sul vago L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Campania, Mastella si tiene al centro: non ha scelto tra Fico e Cirielli

Approfondisci con queste news

Il rebus: dove e con chi andrà Mastella ? Si infiamma lo scontro politico in Campania a pochi giorni dalla consegna ufficiale delle liste elettorali. Il botta e risposta tra Clemente Mastella e Fulvio Martusciello accende i riflettori su un quadro politico sempre più in - facebook.com Vai su Facebook

Campania, grosso guaio a De Luca Town: altra lite con Fico. Mastella: “Così perdiamo” https://iltempo.it/politica/2025/10/20/news/elezioni-campania-vincenzo-de-luca-roberto-fico-liti-paura-sconfitta-cirielli-mastella-44633001/… via @IlTempo_official - X Vai su X

Campania, le liti Fico-De Luca e la «migrazione» verso FI. Mastella dice: partita aperta - Il portiere era sulla porta e stava consegnando un plico con la copia di Ancora una notte, l’ultimo romanzo scritto da Raymond Chandler, un’edizione del 1965, una pepita ... Segnala msn.com

Elezioni Regionali in Campania, Enrico Ditto scende in campo con “Noi di Centro”: “Servono luoghi veri di confronto” - L’imprenditore partenopeo Enrico Ditto ha annunciato la sua candidatura alle Elezioni Regionali in Campania con Noi di Centro, il movimento guidato da Clemente Mastella. Da ilgazzettinovesuviano.com

Regionali Campania, Enrico Ditto scende in campo con “Noi di Centro” - Con queste parole Enrico Ditto annuncia la sua adesione al movimento guidato da Clemente Mastella, che in Campania si prepara alla sfida elettorale con ... Secondo napolivillage.com