Campania | Maria Rosaria Boccia ' tutti i partiti mi hanno chiesto di candidarmi tranne Fdi'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Ho rifiutato l'offerta di candidarmi di quasi tutti i partiti, tutti meno uno. Fratelli d'Italia. Tutti me lo hanno chiesto, ho le prove alla mano. Anche la Lega mi ha chiesto di candidarmi". Lo dice Maria Rosaria Boccia, candidata alla Regione Campania con 'Dimensione Bandecchi', a L'Aria che Tira su La7. Parole che hanno provocato la reazione della leghista Silvia Sardone, ospite della trasmissione: "Chi della Lega? Mi dica il nome! A me non risulta". 🔗 Leggi su Iltempo.it

