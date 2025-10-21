Campania | Iannone FdI ' Fico prenda distanze da Fatayer sua candidatura inaccettabile'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Siamo di fronte a un fatto gravissimo: Souzan Ezz Fatayer, candidata di Avs alle elezioni regionali in Campania, ha condiviso il 2 settembre un post aberrante che richiama nostalgicamente la figura di Hitler, parlando della sua ‘missione incompleta' e accostandola a un cittadino ebreo. Un contenuto vergognoso, carico di antisemitismo, odio razziale e propaganda nazista. E' impensabile anche solo valutare la presenza di questa persona in una lista elettorale che abbia il suo sostegno". Così il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Campania: Iannone (FdI), 'Fico prenda distanze da Fatayer, sua candidatura inaccettabile'

