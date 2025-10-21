Campania Cirielli | Legalità e trasparenza addio al sistema clientelare

Avellinotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ho servito lo Stato in divisa e nelle istituzioni per tutta la mia vita. Da ufficiale dei Carabinieri, poi da parlamentare e oggi da vice ministro degli Esteri, ho sempre agito con un principio chiaro: difendere la legalità e mettere il merito davanti a ogni privilegio. Con me presidente finirà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

campania cirielli legalit224 trasparenzaRegionali Campania, Edmondo Cirielli: «Stop al sistema clientelare» - Da ufficiale dei Carabinieri, poi da parlamentare e oggi da Vice Ministro degli Esteri, ho sempre agito con ... Da ilmattino.it

campania cirielli legalit224 trasparenzaRegionali Campania, Cirielli: «Riforma della sanità in 100 giorni» - Sono i due tasti su cui, in questo primo scorcio di campagna elettorale, sta puntando forte Edmondo Cirielli. Secondo ilmattino.it

Cirielli: «In Campania poca trasparenza, è emergenza» - «Ho sempre dato la mia disponibilità a correre come candidato presidente per la Regione Campania. Secondo avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Campania Cirielli Legalit224 Trasparenza