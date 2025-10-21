Campania Cirielli | Legalità e trasparenza addio al sistema clientelare
“Ho servito lo Stato in divisa e nelle istituzioni per tutta la mia vita. Da ufficiale dei Carabinieri, poi da parlamentare e oggi da vice ministro degli Esteri, ho sempre agito con un principio chiaro: difendere la legalità e mettere il merito davanti a ogni privilegio. Con me presidente finirà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
