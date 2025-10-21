campania bandecchi e giovagnoli incontrano gli elettori il 23 ottobre a paestum

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue il tour elettorale di Stefano Bandecchi, candidato alla presidenza della Regione con la lista Dimensione Bandecchi. Insieme alla candidata per la circoscrizione di Salerno Sara Giovagnoli, giovedì 23 ottobre dalle ore 18.30 Bandecchi incontrerà cittadini e simpatizzanti presso il Centro Congressi Ariston sito in via Laura 13 a Paestum (Sa). L’evento è aperto al pubblico e alla Stampa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

