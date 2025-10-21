Camorra latitantante arrestato a Qualiano | era ricercato da oltre un anno

Puntomagazine.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna: il 35enne di Marano era fuggito in Spagna dopo il blitz del 2024. Trovato con telefono criptato e schede straniere.. Era il 6 agosto 2024 quando Alessandro Marasco, 35enne di Marano di Napoli, riuscì a sfuggire al blitz anticamorra dei Carabinieri della Compagnia di Marano. L’operazione, disposta dal Tribunale di Napoli – Sezione Riesame su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), aveva portato a misure cautelari nei confronti di 32 persone legate al clan Orlando-Polverino-Nuvoletta, attivo nell’area nord della provincia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

camorra latitantante arrestato qualianoQualiano, arrestato il latitante Alessandro Marasco - I Carabinieri del nucleo investigativo hanno rintracciato e arrestato Marasco mentre era a via di ... napolivillage.com scrive

Narcos della camorra latitante arrestato vicino Girona in Spagna - Era irreperibile dal 6 agosto 2024 il narcotrafficante Vittorio Raiola, 34enne di Marano (Napoli), considerato vicino al clan costituito dalle famiglie mafiose Orlando, Polverino e Nuvoletta, ... Scrive ansa.it

Camorra,arrestato latitante clan Muzzoni - Latitante dal novembre dello scorso anno, Vincenzo Gallo, 50 anni, ritenuto l'attuale reggente del clan di camorra "dei muzzoni", che opera nella zona di Sessa Aurunca ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Camorra Latitantante Arrestato Qualiano