Camorra latitantante arrestato a Qualiano | era ricercato da oltre un anno

Operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna: il 35enne di Marano era fuggito in Spagna dopo il blitz del 2024. Trovato con telefono criptato e schede straniere.. Era il 6 agosto 2024 quando Alessandro Marasco, 35enne di Marano di Napoli, riuscì a sfuggire al blitz anticamorra dei Carabinieri della Compagnia di Marano. L’operazione, disposta dal Tribunale di Napoli – Sezione Riesame su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), aveva portato a misure cautelari nei confronti di 32 persone legate al clan Orlando-Polverino-Nuvoletta, attivo nell’area nord della provincia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

