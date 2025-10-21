Camorra e calcio la Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria | Un intero comparto in mano al clan D’Alessandro

La S.S. Juve Stabia è stata posta sotto amministrazione giudiziaria per infiltrazioni mafiose legate al clan D’Alessandro. È quanto emerso da un provvedimento del Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione – eseguito questa mattina dalla Polizia di Stato su proposta congiunta della Direzione Nazionale Antimafia, della Procura di Napoli e della Questura partenopea. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

