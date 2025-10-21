Camorra e calcio la Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria | Intero comparto in mano al clan D’Alessandro

La S.S. Juve Stabia è stata posta sotto amministrazione giudiziaria per infiltrazioni mafiose legate al clan D’Alessandro. È quanto emerso da un provvedimento del Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione – eseguito questa mattina dalla Polizia di Stato su proposta congiunta della Direzione Nazionale Antimafia, della Procura di Napoli e della Questura partenopea. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

camorra calcio juve stabiaLa mafia in Serie B: la Juve Stabia finisce in amministrazione giudiziaria. Gratteri: “Tutto era nella mani della camorra” - “Gli spostamenti della squadra, la sicurezza, il beveraggio, le gestione dei biglietti: tutto era nelle mani della camorra “. Segnala ilfattoquotidiano.it

Camorra e calcio, Juve Stabia commissariata - NAPOLI È stata disposta l’amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia, che gioca nel campionato di serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose. Da corrieredellacalabria.it

camorra calcio juve stabiaJuve Stabia, contatti con la Camorra? Il club finisce in amministrazione giudiziaria - “Gli spostamenti della squadra, la sicurezza, il beveraggio, le gestione dei biglietti: tutto era nelle mani della camorra “. Lo riporta padovasport.tv

