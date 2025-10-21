Camminare insieme per dare voce alla prevenzione | appuntamento a Cisternino

CISTERNINO - L’associazione Cuore di Donna, in collaborazione con il Comune di Cisternino e la palestra WellFit Training Center, organizza la Camminata in rosa, un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno. L'appuntamento è per sabato 25 ottobre alle ore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it