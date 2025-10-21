Camion e auto elettriche ricaricano a 400 kW Inaugurata a Piacenza stazione di ricarica ad alta potenza
È la prima stazione di ricarica per camion elettrici su suolo pubblico. Un'area grande 2.400 metri quadrati, con sei colonnine di Ewiva. 🔗 Leggi su Dday.it
