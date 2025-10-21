Camera | opposizioni ' presidenza Affari Costituzionali consenta confronto con governo'

Iltempo.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - I gruppi parlamentari di Pd, M5S, Avs, Iv e +Europa hanno scritto al Presidente della Commissione Affari Costituzionali, Nazario Pagano, e per conoscenza al Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, "per stigmatizzare formalmente la mancata convocazione delle sedute di interrogazioni a risposta immediata in commissione, nonostante le ripetute richieste dell'opposizione". "Nella lettera si ricorda che, secondo l'articolo 135 ter del Regolamento della Camera, le interrogazioni a risposta immediata devono svolgersi due volte al mese. Tuttavia, dall'inizio dell'anno ad oggi, sono state svolte solo due sedute di question time (22 gennaio e 20 febbraio) e tre sedute di interrogazioni a risposta in commissione (2 aprile, 19 marzo e 28 maggio), per un totale complessivo di appena cinque atti di sindacato in dieci mesi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

camera opposizioni presidenza affari costituzionali consenta confronto con governo

© Iltempo.it - Camera: opposizioni, 'presidenza Affari Costituzionali consenta confronto con governo'

Scopri altri approfondimenti

camera opposizioni presidenza affariCamera: opposizioni, 'presidenza Affari Costituzionali consenta confronto con governo' - I gruppi parlamentari di Pd, M5S, Avs, Iv e +Europa hanno scritto al Presidente della Commissione Affari Costituzionali, Nazario Pagano, e per conoscenza al Presidente dell ... Si legge su msn.com

Le opposizioni occupano l'Aula della Camera per il caso Flotilla, domani informativa di Crosetto - Le opposizioni, Pd, M5s, Avs, hanno chiesto la convocazione urgente di una Capigruppo della Camera per discutere di quanto avvenuto questa notte con gli attacchi israeliani alla Flotilla. Si legge su huffingtonpost.it

Le opposizioni bloccano la Camera dopo l'attacco alla Flotilla - Conte e Schlein dicono no alla mozione della maggioranza sulla Palestina e attaccano la premier: "Basta ... Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Camera Opposizioni Presidenza Affari