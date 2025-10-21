Camera | opposizioni ' presidenza Affari Costituzionali consenta confronto con governo'
Roma, 21 ott. (Adnkronos) - I gruppi parlamentari di Pd, M5S, Avs, Iv e +Europa hanno scritto al Presidente della Commissione Affari Costituzionali, Nazario Pagano, e per conoscenza al Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, "per stigmatizzare formalmente la mancata convocazione delle sedute di interrogazioni a risposta immediata in commissione, nonostante le ripetute richieste dell'opposizione". "Nella lettera si ricorda che, secondo l'articolo 135 ter del Regolamento della Camera, le interrogazioni a risposta immediata devono svolgersi due volte al mese. Tuttavia, dall'inizio dell'anno ad oggi, sono state svolte solo due sedute di question time (22 gennaio e 20 febbraio) e tre sedute di interrogazioni a risposta in commissione (2 aprile, 19 marzo e 28 maggio), per un totale complessivo di appena cinque atti di sindacato in dieci mesi". 🔗 Leggi su Iltempo.it
