Camera | Fontana riceve presidente Assemblea nazionale Corea

Iltempo.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha ricevuto, a Palazzo Montecitorio, il presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Corea, Won Shik Woo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

