Camera | Fontana riceve presidente Assemblea nazionale Corea
Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha ricevuto, a Palazzo Montecitorio, il presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Corea, Won Shik Woo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
I funerali si terranno il 17 ottobre alle 16, mentre la camera ardente sarà aperta a tutti dalle 19 di oggi, giovedì 16 ottobre. Saranno presenti anche Meloni, Mattarella e Fontana - facebook.com Vai su Facebook
Un piacere accogliere alla Camera, nella Giornata Nazionale del Cane Guida, una delegazione dell’UICI accompagnata dagli amici a quattro zampe, che offrono a tante persone opportunità di indipendenza, autonomia e mobilità. Ringrazio il Presidente Mari - X Vai su X
Camera: Fontana riceve presidente Assemblea nazionale Corea - Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha ricevuto, a Palazzo Montecitorio, il presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Corea, Won Shik Woo. Lo riporta iltempo.it
Giornata mondiale cani guida, Fontana riceve delegazione Uici - Nella Giornata Nazionale del Cane Guida per ciechi il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha accolto a Montecitorio, ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Fontana riceve Mattarella a Montecitorio per presentazione Rapporto di Futuri Probabili - (Agenzia Vista) Roma, 17 giugno 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla presentazione del Rapporto "Per una strategia di sicurezza nazionale” di Futuri Probabili - la7.it scrive