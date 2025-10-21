Camera ardente nel Bergamasco per Pamela Genini

Tgcom24.mediaset.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Camera ardente a Villa d'Almè, alla casa del commiato D'Adda Boffelli, per Pamela Genini, la 29enne di Strozza uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

