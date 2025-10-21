Cambio orario e 10 minuti extra | la mossa inattesa su La Notte nel Cuore

Nuovo scossone per i fan di “La Notte nel Cuore”, la soap turca che continua a dominare la prima serata di Canale 5. Dopo settimane di slittamenti e ritardi, arriva una mossa inattesa da parte di Mediaset: la serie non solo cambierà orario, ma guadagnerà anche 10 minuti extra rispetto alla durata abituale. Una sorpresa che ha subito acceso la curiosità del pubblico e rilanciato le discussioni sui social. Secondo i palinsesti aggiornati, la puntata di questa settimana partirà alle 22:25 (invece delle 22:40 circa) e terminerà poco dopo la mezzanotte. Un piccolo ma significativo anticipo che permetterà di inserire più scene e di recuperare parte dei tagli subiti nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it