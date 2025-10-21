Cambio orario e 10 minuti extra | la mossa inattesa su La Notte nel Cuore
Nuovo scossone per i fan di “La Notte nel Cuore”, la soap turca che continua a dominare la prima serata di Canale 5. Dopo settimane di slittamenti e ritardi, arriva una mossa inattesa da parte di Mediaset: la serie non solo cambierà orario, ma guadagnerà anche 10 minuti extra rispetto alla durata abituale. Una sorpresa che ha subito acceso la curiosità del pubblico e rilanciato le discussioni sui social. Secondo i palinsesti aggiornati, la puntata di questa settimana partirà alle 22:25 (invece delle 22:40 circa) e terminerà poco dopo la mezzanotte. Un piccolo ma significativo anticipo che permetterà di inserire più scene e di recuperare parte dei tagli subiti nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
IL CAMBIO | A fine ottobre 2025 torna l'ora solare, ecco tutto quello che c'è da sapere sul cambio d'orario https://gazzettadelsud.it/?p=2116290 Vai su Facebook
Ora solare cambia tutto: quest’anno sarà in una data particolare - Quest’anno il ritorno all’ora solare sorprenderà molti: avverrà prima del solito e potrà causare piccoli sfasamenti nel ritmo del sonno. Riporta ecoblog.it
A fine ottobre 2025 torna l'ora solare, ecco tutto quello che c'è da sapere sul cambio d'orario - Cambio all’ora solare 2025: ecco cosa sta per accadere Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 , esattamente alle ore 3:00 del mattino, ... Da msn.com
Cambio orario: torna l’ora solare. Quando spostare le lancette e come - Roma, 22 ottobre 2024 – Torna l’ora solare: tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, di dovranno spostare le lancette degli orologi di un’ora, dalle 3 alle 2 del mattino. Secondo quotidiano.net