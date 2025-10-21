Cambio dell’ora | le conseguenze per la salute

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 le lancette torneranno indietro di un’ora, segnando il ritorno all’ora solare. Pur apparentemente semplice, si tratta di un cambiamento capace di innescare effetti diversi sull’organismo. C’è chi ne beneficia e chi invece fatica ad adattarsi. La ragione va cercata nel nostro orologio biologico, regolato dalla luce e responsabile del ritmo sonno-veglia. L’impatto sulla salute mentale. BORUT TRDINA Per alcune persone il cambio d’orario coincide con un calo dell’umore. Le giornate più corte e il buio che arriva presto possono accentuare i sintomi legati alla cosiddetta depressione stagionale, nota come SAD ( Seasonal Affective Disorder ). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cambio dell’ora: le conseguenze per la salute

