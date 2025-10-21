Alla fine non sarà Stefanos Tsitsipas il primo avversario di Lorenzo Musetti all’ATP 500 di Vienna 2025, in seguito al forfait del greco che ha dato la possibilità di entrare in extremis nel main draw ad un tennista sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni. Stiamo parlando del serbo Hamad Medjedovic, pupillo di Novak Djokovic che occupa attualmente la 67ma posizione del ranking mondiale. Arriva dunque il terzo ritiro nel giro di un mese per Tsitsipas, che aveva già rinunciato allo swing asiatico cancellandosi da Pechino e Shanghai prendendo parte dopo gli US Open solamente alla sfida casalinga (davanti al pubblico di Atene) di Coppa Davis contro il Brasile di Joao Fonseca e al ricchissimo torneo esibizione di Riad denominato Six Kings Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

Cambia l'avversario di Lorenzo Musetti a Vienna: Tsitsipas non si presenta