California Schemin’ recensione del film di James McAvoy – #RoFF20

Gavin Bain ( Séamus McLean Ross ) e Billy Boyd ( Samuel Bottomley, visto anche in Anemone ) sono due giovani rapper di Dundee con un talento indiscutibile, ma schiacciati da un pregiudizio culturale. Nel Regno Unito dei primi anni Duemila, il loro accento scozzese è motivo di derisione: nessuna etichetta vuole credere che possano avere successo. Così, per sopravvivere e farsi ascoltare, inventano un’altra vita – diventano Silibil N’ Brains, due musicisti californiani dal passato immaginario e dall’accento “perfettamente” costruito. 🔗 Leggi su Cinefilos.it