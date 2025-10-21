California Schemin’ recensione del film di James McAvoy – #RoFF20
Gavin Bain ( Séamus McLean Ross ) e Billy Boyd ( Samuel Bottomley, visto anche in Anemone ) sono due giovani rapper di Dundee con un talento indiscutibile, ma schiacciati da un pregiudizio culturale. Nel Regno Unito dei primi anni Duemila, il loro accento scozzese è motivo di derisione: nessuna etichetta vuole credere che possano avere successo. Così, per sopravvivere e farsi ascoltare, inventano un’altra vita – diventano Silibil N’ Brains, due musicisti californiani dal passato immaginario e dall’accento “perfettamente” costruito. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Altre letture consigliate
James McAvoy signing autographs during the red carpet of Rome Film Festival for the screening of CALIFORNIA SCHEMIN’ at Auditorium Parco Della Musica yesterday! #RoFF20 - X Vai su X
Dalla Festa del Cinema di Roma l'esordio alla regia di #JamesMcAvoy: vi parliamo di #CaliforniaSchemin. - facebook.com Vai su Facebook