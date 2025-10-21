Calendario Mondiali taekwondo 2025 | programma orari tv streaming

Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamento clou della stagione post-olimpica in programma a Wuxi (Cina) da venerdì 24 a giovedì 30 ottobre. La rassegna iridata assegnerà nel complesso sedici titoli iridati, mettendo in palio inoltre punti pesanti (evento di classificazione G14) per il ranking internazionale e olimpico. Ambizioni importanti per l’Italia, che spera di recitare un ruolo da protagonista affidandosi in primis alle sue stelle Vito Dell’Aquila (58 kg) e Simone Alessio (passato dalla -80 alla -87 kg) oltre a diversi possibili outsider per le medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Mondiali taekwondo 2025: programma, orari, tv, streaming

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mondiali Pista Santiago del Cile 2025: calendario, programma, date, TV, streaming - X Vai su X

Applausi per Carlo Simongini, argento M60 ai Mondiali di triathlon sprint di Wollongong, Australia. Per lui il 16° podio su 24 gare internazionali disputate! Risultati completi: https://www.mondotriathlon.it/calendario/?evento=wollongong&edizione=2025 #daddo - facebook.com Vai su Facebook

Taekwondo, Claudio Nolano verso i Mondiali 2025: “Alessio e Dell’Aquila per le medaglie. Guardiamo a Los Angeles, ma non solo” - I Mondiali 2025 di taekwondo sono sempre più vicini: la rassegna iridata a Wuxi sta per decollare. Riporta oasport.it

Mondiali taekwondo, 10 azzurri in gara - I migliori atleti del pianeta si confronteranno per conquistare un posto sul podio ma anche per conquistare punti ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it