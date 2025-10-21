Calderone | Sicurezza su lavoro sia imperativo oltre che conoscenza regole
Roma, 21 ott. (AdnkronosLabitalia) - "E' fondamentale far comprendere quanto sia importante non solo conoscere le regole in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche il fatto di sentire l'imperativo di vivere una vita sicura”. Per raggiungere l'obiettivo si devono “creare dei percorsi di informazione e formazione che partano dal mondo della scuola, rendendo i giovani protagonisti” e arrivino fino al mondo del lavoro, "perché si deve capire quanto è fondamentale non sottovalutare i rischi e i pericoli e investire sul lavoro regolare sicuro”. Lo afferma Marina Elvira Calderone, ministro del lavoro e delle politiche sociali, in occasione dell'evento organizzato da Inail e dedicato alle nuove strategie per la sicurezza nei luoghi di lavoro, svoltosi nel contesto della Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro organizzata dall'Eu-Osha. 🔗 Leggi su Iltempo.it
All’inaugurazione degli Stati Generali della #Salute e #Sicurezza sul #Lavoro a @Montecitorio, con il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana e il Ministro del Lavoro Marina Calderone. #Italia #UGL @UGLConf - X Vai su X
Camera, dal 21 al 23 ottobre la seconda edizione degli Stati Generali della Salute e Sicurezza sul lavoro. Apre Fontana, con Gribaudo e Calderone. Testimonianze dei familiari delle vittime. Diretta webtv https://www.stampaparlamento.it/2025/10/17/camera-da - facebook.com Vai su Facebook
Calderone: "Sicurezza su lavoro sia imperativo oltre che conoscenza regole" - "E’ fondamentale far comprendere quanto sia importante non solo conoscere le regole in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche il fatto di se ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Lavoro, calderone: sicurezza e regolarità vanno insieme, saremo inesorabili - Roma, 21 ott – “Laddove c’è sfruttamento, laddove c’è disapplicazione delle norme contrattuali sul lavoro, c’è anche disapplicazione delle regole base della sicurezza”. Segnala 9colonne.it
Calderone e Valditara: “La sicurezza nel lavoro si insegna a scuola”. Torna il concorso nazionale per educare alla prevenzione - Valorizzare la creatività per parlare di sicurezza, dare voce agli studenti, coinvolgerli in un percorso di consapevolezza e responsabilità che inizia tra i banchi di scuola. Scrive orizzontescuola.it