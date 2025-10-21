Calderone e Valditara | La sicurezza nel lavoro si insegna a scuola Torna il concorso nazionale per educare alla prevenzione

Valorizzare la creatività per parlare di sicurezza, dare voce agli studenti, coinvolgerli in un percorso di consapevolezza e responsabilità che inizia tra i banchi di scuola. Con questi obiettivi riparte il concorso nazionale “Salute e sicurezza.insieme!”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con l’Inail. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

Carta docente 500 euro, prossima settimana annuncio importante, la conferma di Valditara! LINK AL PRIMO COMMENTO Vai su Facebook

Lavoro: Calderone, aderisco alla proposta di Mattarella per alleanza su sicurezza - 'Patto nazionale tra istituzioni, imprese e sindacati' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Segnala ilsole24ore.com

Calderone “La sicurezza sul lavoro non si cambia solo per decreto, ma con una strategia” - “Gli Stati Generali mettono la sicurezza al centro di un impegno civile, prima che normativo” ha aggiunto Calderone “ la sicurezza non si cambia solo per decreto ma con una strategia. Secondo msn.com

Bilancio, il piano di Marina Calderone: "Costruire un welfare per il lavoro" - “Qualche giorno fa monsignor Zuppi ha riconosciuto lo sforzo che stiamo facendo per superare il vecchio modello assistenzialista nel contrasto ... Riporta iltempo.it