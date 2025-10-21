Calciomercato Roma retroscena su Bartesaghi | tentativo in estate veto di Allegri

Nel corso della sessione estiva di calciomercato sono state diverse le operazioni portate avanti dalla Roma, che ha cercato di regalare a Gasperini il maggior numero di rinforzi. La rosa non sarebbe stata completata del tutto e a gennaio i giallorossi potrebbero tornare operativi al tavolo delle trattative per provare a trovare un nuovo attaccante, con i nomi di Zirkzee e Kalimuendo in lista. Tra i ruoli rinforzati da Massara c’è stato invece quello del terzino sinistro, con Tsimikas che è sbarcato a Trigoria per fungere da sostituto di Angelino. Proprio su quella fascia ci sarebbe stato anche un altro profilo seguito dalla Roma e che si sta ben comportando in questo inizio di campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, retroscena su Bartesaghi: tentativo in estate, veto di Allegri

