Calciomercato Roma poco spazio per Kalimuendo al Forest | è l’alternativa a Zirkzee

La Roma cercherà un attaccante nel calciomercato di gennaio, e questo non è un mistero ( qui tutti i nomi nella lista di Massara ). Gasperini avrebbe voluto qualcosa di diverso già in estate, e i numeri fatti registrare dalle punte fin qui confermano la necessità di trovare un’alternativa valida che possa portare i gol necessari alla conquista della Champions League. Di Zirkzee abbiamo parlato in questi giorni, il profilo perfetto che piace a tecnico e dirigenza, e in queste ore si sta studiando il piano d’attacco per convincere il Manchester United ad aprire all’affare. Si seguono però più piste, e stando al Corriere dello Sport torna in auge l’idea Arnaud Kalimuendo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, poco spazio per Kalimuendo al Forest: è l’alternativa a Zirkzee

