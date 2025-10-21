Calciomercato Milan quel giocatore ha ‘stregato’ Moncada | pronto l’assalto per l’estate Da battere la concorrenza del Chelsea
Calciomercato Milan, Suzuki nel mirino: Moncada prepara l’erede di Maignan. I rossoneri seguono da molto vicino l’estremo difensore giapponese Il calciomercato del Milan entra nel vivo e si concentra su una questione cruciale: il futuro della porta rossonera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club di via Aldo Rossi avrebbe messo nel mirino Zion Suzuki, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
BOMBA SON-MILAN! L'attaccante coreano cerca un prestito in Europa per il Mondiale: ipotesi Rossonera! Clausola Beckham: Il Milan sfrutterebbe il gap della MLS. Son sulle orme di David Beckham. #SonHeungMin #Milan #Calciomercato #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
#calciomercato #milan, doppia opportunità a parametro zero? #Tare sonda il mercato delle big europee #SempreMilan - X Vai su X
Calciomercato Milan, Moncada indica quel nome a Tare! Spunta la nuova idea per l’attacco, numeri clamorosi: le ultimissime - Ecco la nuova idea per il reparto offensivo, numeri clamorosi: i dettagli Non si ferma più Joaquin Panichelli. Come scrive calcionews24.com
Calciomercato Milan News/ Allegri chiede McKennie, Richarlison o Endrick in attacco (17 ottobre 2025) - Il calciomercato Milan segue Richarlison ed Endrick per rinforzare l'attacco. Segnala ilsussidiario.net
Calciomercato Milan: il fedelissimo di Allegri può arrivare a costo zero dalla rivale - Secondo indiscrezioni, il Milan potrebbe pensare all’acquisto a costo zero di un centrocampista stimato da Allegri. Scrive notiziemilan.it