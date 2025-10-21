Calciomercato Juventus la richiesta chiara di Tudor a Comolli nella scorsa estate | un centrocampista Il preferito era lui

, però irraggiungibile. Alla base dei rapporti tesi tra Igor Tudor e i vertici della Juventus c'è una profonda mancanza di fiducia o, per meglio dire, di complicità. La relazione tra il tecnico e la dirigenza è descritta come fredda, puramente professionale, e il motivo è strutturale: il croato non è un uomo di Comolli. Il suo incarico, infatti, era nato con presupposti diversi. Tudor avrebbe dovuto soltanto traghettare la squadra fuori dalle secche in cui si era incagliata con la gestione di Thiago Motta.

