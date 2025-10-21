Calciomercato Juventus la richiesta chiara di Tudor a Comolli nella scorsa estate | un centrocampista Il preferito era lui

Juventusnews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

, però irraggiungibile. Alla base dei rapporti tesi tra Igor Tudor e i vertici della Juventus c’è una profonda  mancanza di fiducia  o, per meglio dire,  di complicità. La relazione tra il tecnico e la dirigenza è descritta come fredda, puramente professionale, e il motivo è strutturale:  il croato non è un uomo di Comolli. Il suo incarico, infatti, era nato con presupposti diversi. Tudor avrebbe dovuto soltanto traghettare la squadra  fuori dalle secche in cui si era incagliata con la gestione di  Thiago Motta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juventus la richiesta chiara di tudor a comolli nella scorsa estate un centrocampista il preferito era lui

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, la richiesta chiara di Tudor a Comolli nella scorsa estate: un centrocampista. Il preferito era lui

Altri contenuti sullo stesso argomento

calciomercato juventus richiesta chiaraCalciomercato Juve ad alta tensione (Gazzetta): Tudor non ascoltato da Comolli in estate. Lui voleva Kolo Muani e… Retroscena - Calciomercato Juve ad alta tensione (Gazzetta): Tudor non ascoltato da Comolli in estate. Come scrive juventusnews24.com

calciomercato juventus richiesta chiaraCalciomercato Juve: Tudor avrebbe voluto quel colpo la scorsa estate, la società non l’ha accontentato. Il retroscena in casa bianconera - Calciomercato Juve, un’estate di rimpianti: il tecnico aveva chiesto un rinforzo in mediana, ma la società ha preferito altre strategie Un’esigenza chiara, una richiesta precisa, ma un’operazione mai ... Riporta juventusnews24.com

calciomercato juventus richiesta chiaraPagina 2 | Calciomercato Juve, gli obiettivi sono chiari: Milinkovic-Savic, perché può arrivare a gennaio - Il centrocampista serbo, che aveva sfiorato i bianconeri ai tempi della Lazio, resta nei radar della Vecchia Signora. Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juventus Richiesta Chiara