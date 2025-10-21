Calciomercato Juve la rivelazione | Tudor si era quasi dimesso con Giuntoli! Il piano originale prevedeva 150 per Osimhen e lui

Calciomercato Juve, la rivelazione: Tudor si era quasi dimesso con Giuntoli! Il piano originale prevedeva 150 per Osimhen e Tonali. L’estate scorsa ha gettato le basi per le attuali tensioni tra Igor Tudor e la dirigenza della Juventus. Il tecnico croato, una volta capito che le risorse per fare il mercato erano limitate, aveva avanzato richieste precise e mirate al nuovo responsabile dell’area tecnica, Damien Comolli. La sua strategia era conservativa: chiedeva di toccare la squadra il meno possibile, per non stravolgere un gruppo che conosceva, e di concentrare il budget su operazioni mirate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

