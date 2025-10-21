Calciomercato Juve la rivelazione | Tudor si era quasi dimesso con Giuntoli! Il piano originale prevedeva 150 per Osimhen e lui
Calciomercato Juve, la rivelazione: Tudor si era quasi dimesso con Giuntoli! Il piano originale prevedeva 150 per Osimhen e Tonali. L’estate scorsa ha gettato le basi per le attuali tensioni tra Igor Tudor e la dirigenza della Juventus. Il tecnico croato, una volta capito che le risorse per fare il mercato erano limitate, aveva avanzato richieste precise e mirate al nuovo responsabile dell’area tecnica, Damien Comolli. La sua strategia era conservativa: chiedeva di toccare la squadra il meno possibile, per non stravolgere un gruppo che conosceva, e di concentrare il budget su operazioni mirate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Calciomercato #Juve, #Comolli costretto a intervenire a gennaio: la priorità, i preferiti e il sogno - X Vai su X
JUVE PENALIZZATA DA ERRORI ARBITRALI Così il nostro Maurizio Russo a 'CMIT LIVE', in diretta sul canale Youtube di Calciomercato.it: "Togli due errori arbitrali macroscopici e la #Juventus ha gli stessi punti del #Milan. Alla Juve mancano i 2 punti co - facebook.com Vai su Facebook
“Glieli hanno tolti”: Juve-Tudor, tensione in diretta - Dopo il ko con il Como, nel mirino il futuro di Igor Tudor alla Juventus: rivelazione in diretta sull'allenatore bianconero. calciomercato.it scrive
Juventus, sfida a Madrid: Tudor alla prova decisiva, poi c’è la Lazio - Juventus, sfida a Madrid: Tudor alla prova decisiva, poi c’è la Lazio Domani la Juventus sfida il Real Madrid al Santiago Bernabéu: una trasferta delicata, non solo per ... Riporta tuttojuve.com
Calciomercato Juventus, rivelazione su quell’obiettivo estivo: «Ha aspettato fino all’ultimo giorno possibile, non c’è stato nulla da fare» - Calciomercato Juventus: l’obiettivo in estate aveva in mente solo i bianconeri e ha atteso la fino all’ultimo giorno, salvo poi accasarsi in un altro club Il calciomercato estivo ha visto la Juventus ... Lo riporta juventusnews24.com