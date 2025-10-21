Calciomercato Juve la rivale apre al prestito di quel giocatore accostato ai bianconeri! Sarà duello per arrivare a lui | valutazione e tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Juve, la rivale apre al prestito di quel giocatore: tutti i dettagli sul futuro del calciatore. Un’occasione d’oro, un talento purissimo in cerca di spazio. Il calciomercato Juve torna a monitorare con estrema attenzione la situazione di Kobbie Mainoo. Il centrocampista classe 2005 del Manchester United, da tempo accostato ai bianconeri, potrebbe davvero lasciare l’Inghilterra a gennaio, e questa volta con il benestare del club. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i Red Devils avrebbero cambiato idea sul futuro del loro gioiello. Dopo aver bloccato ogni ipotesi di cessione in estate, ora sarebbero “inclinati ad accontentare le richieste” del giocatore, aprendo a un suo trasferimento in prestito nella finestra invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la rivale apre al prestito di quel giocatore accostato ai bianconeri! Sarà duello per arrivare a lui: valutazione e tutti gli aggiornamenti

Argomenti simili trattati di recente

Calciomercato #Juve, #Comolli costretto a intervenire a gennaio: la priorità, i preferiti e il sogno - X Vai su X

JUVE PENALIZZATA DA ERRORI ARBITRALI Così il nostro Maurizio Russo a 'CMIT LIVE', in diretta sul canale Youtube di Calciomercato.it: "Togli due errori arbitrali macroscopici e la #Juventus ha gli stessi punti del #Milan. Alla Juve mancano i 2 punti co - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Juve, il grande rivale dei bianconeri potrebbe tornare in Serie A e rappresentare una grande occasione a parametro zero: le ultime novità - Calciomercato Juve, il grande rivale dei bianconeri potrebbe tornare in Serie A: cosa può succedere nei prossimi mesi Il suo nome evoca ricordi di una leadership difensiva quasi senza eguali in Serie ... Si legge su juventusnews24.com

Una riserva e un irrecuperabile: lo scambio perfetto tra Inter e Juve – Calciomercato.it - Immaginiamo quanto possa essere difficile assumersi un rischio così elevato, ossia dare un proprio giocatore alla squadra rivale da sempre: se poi dovesse fare sfracelli, la figuraccia per il ... calciomercato.it scrive

Calciomercato Juve, gli obiettivi sono chiari: Milinkovic-Savic, perché può arrivare a gennaio - Il centrocampista serbo, che aveva sfiorato i bianconeri ai tempi della Lazio, resta nei radar della Vecchia Signora. Segnala msn.com