Calciomercato Juve ad alta tensione Gazzetta | Tudor non ascoltato da Comolli in estate Lui voleva Kolo Muani e… Retroscena

Juventusnews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juve ad alta tensione (Gazzetta): Tudor non ascoltato da Comolli in estate. Lui voleva Kolo Muani e. Il tecnico non soddisfatto dei nuovi. La tensione in casa Juventus comincia a emergere pubblicamente, e a farla trapelare è stato lo stesso  Igor Tudor. La frase apparentemente innocua («Il Como è una finta piccola e i giocatori li ha scelti tutti l’allenatore, una bella cosa»), lasciata cadere durante la conferenza stampa prima della partita e che ha visibilmente  irritato Cesc Fabregas, era in realtà un messaggio diretto. Un dardo  neanche troppo in codice  indirizzato alla sua dirigenza, in particolare a Damien Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve ad alta tensione gazzetta tudor non ascoltato da comolli in estate lui voleva kolo muani e8230 retroscena

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve ad alta tensione (Gazzetta): Tudor non ascoltato da Comolli in estate. Lui voleva Kolo Muani e… Retroscena

News recenti che potrebbero piacerti

“Glieli hanno tolti”: Juve-Tudor, tensione in diretta - Dopo il ko con il Como, nel mirino il futuro di Igor Tudor alla Juventus: rivelazione in diretta sull'allenatore bianconero. Segnala calciomercato.it

calciomercato juve alta tensioneIeri Diavoli, oggi Santi, alta tensione tra Juventus e Milan, i motivi dei due divorzi e le manovre per fregare un altro big alla Juve. - Ieri Diavoli, oggi Santi, alta tensione tra Juventus e Milan, i motivi dei due divorzi e le manovre per fregare un altro big alla Juve. Riporta tuttojuve.com

calciomercato juve alta tensioneJuventus, l’ombra di Xavi su Tudor? Aspetta una big europea - Xavi Hernandez è pronto a ritornare in panchina: l'ex allenatore del Barcellona ha rifiutato la corte dell'Arabia Saudita ... Lo riporta calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Alta Tensione