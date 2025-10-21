Calciomercato Juve ad alta tensione (Gazzetta): Tudor non ascoltato da Comolli in estate. Lui voleva Kolo Muani e. Il tecnico non soddisfatto dei nuovi. La tensione in casa Juventus comincia a emergere pubblicamente, e a farla trapelare è stato lo stesso Igor Tudor. La frase apparentemente innocua («Il Como è una finta piccola e i giocatori li ha scelti tutti l’allenatore, una bella cosa»), lasciata cadere durante la conferenza stampa prima della partita e che ha visibilmente irritato Cesc Fabregas, era in realtà un messaggio diretto. Un dardo neanche troppo in codice indirizzato alla sua dirigenza, in particolare a Damien Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve ad alta tensione (Gazzetta): Tudor non ascoltato da Comolli in estate. Lui voleva Kolo Muani e… Retroscena