Calciomercato Inter su Lookman irrompe Fabrizio Romano | Adesso vi dico tutto

Calciomercato Inter. Tra le tante trattative estive che hanno acceso il calciomercato, quella tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman è stata una delle più seguite. L'attaccante nigeriano era uno degli obiettivi principali della dirigenza nerazzurra, ma l'operazione non si è mai concretizzata. A svelare i retroscena è stato Fabrizio Romano, intervenuto nel podcast " La Trattativa " di TIM, dove ha ricostruito nei dettagli la dinamica del mancato trasferimento. Secondo l'esperto di mercato, l' Inter aveva fatto sul serio per Lookman, arrivando a proporre un'offerta importante da 42 milioni di euro più bonus, fino a toccare quota 45 milioni complessivi.