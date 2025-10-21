Calciomercato Inter su Lookman irrompe Fabrizio Romano | Adesso vi dico tutto
Calciomercato Inter. Tra le tante trattative estive che hanno acceso il calciomercato, quella tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman è stata una delle più seguite. L’attaccante nigeriano era uno degli obiettivi principali della dirigenza nerazzurra, ma l’operazione non si è mai concretizzata. A svelare i retroscena è stato Fabrizio Romano, intervenuto nel podcast “ La Trattativa ” di TIM, dove ha ricostruito nei dettagli la dinamica del mancato trasferimento. Secondo l’esperto di mercato, l’ Inter aveva fatto sul serio per Lookman, arrivando a proporre un’offerta importante da 42 milioni di euro più bonus, fino a toccare quota 45 milioni complessivi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Scopri altri approfondimenti
"Chi toglieresti all'#Inter?" La risposta provocatoria di @danieletrecca verso #RomaInter! Da Inter Zone, ogni giovedì sul canale YouTube di http://Calciomercato.it - X Vai su X
Passione Inter. . Le news di calciomercato, le notizie dalle nazionali e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partecipare alle discussi - facebook.com Vai su Facebook
Romano: “Perché l’Atalanta si è rifiutata di fare prezzo all’Inter per Lookman. Marotta, strategia nuova” - Com’è andata davvero in estate tra l’Inter e l’Atalanta per Ademola Lookman: ecco tutta la verità di Fabrizio Romano ... Lo riporta msn.com
Lookman, cosa è successo quest’estate? Perché il nigeriano non è passato all’Inter, la ricostruzione attraverso questa confessione di Ausilio - Un retroscena clamoroso, un sogno di mercato sfumato di fronte a un muro ... Secondo juventusnews24.com
Inter, su Lookman e Konè finalmente la verità, il retroscena su Neymar in nerazzurro - Il ds dell'Inter Piero Ausilio ammette le trattative per Lookman e Koné, ma smentisce qualsiasi contatto per Neymar. sport.virgilio.it scrive