Calciomercato Inter spunta un nuovo nome per la difesa Occhi puntati su un classe 2005
Inter News 24 Calciomercato Inter: Ausilio mette gli occhi su un talento della Roma, affrontato sabato sera all’Olimpico. Si tratta di un classe 2005. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l’Inter sta monitorando attentamente Jan Ziolkowski, giovane difensore polacco classe 2005 della Roma, che ha attirato l’interesse della dirigenza nerazzurra grazie alle sue recenti prestazioni. Ziolkowski, che ha fatto il suo ingresso in campo nel secondo tempo della sfida tra Inter e Roma sabato scorso (terminata con la vittoria dei nerazzurri per 1-0), ha impressionato per la sua solidità difensiva, affrontando con determinazione l’attacco di Francesco Pio Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com
