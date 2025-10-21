Calciomercato Inter scelte intelligenti e azzeccate? Chivu valorizza il gruppo senza stravolgerlo

Inter News 24 Calciomercato Inter, l’acquisto di Akanji e la rinuncia a Lookman, decisioni che stanno premiando la dirigenza nerazzurra. L’ Inter di Cristian Chivu sta raccogliendo i frutti di un mercato estivo che ha puntato su scelte mirate e senza stravolgimenti. Come sottolinea Libero, la dirigenza nerazzurra ha scelto di non stravolgere la rosa, ma di puntellare i reparti che necessitavano di qualche innesto strategico. E finora, la scelta sembra aver dato i suoi frutti, con l’Inter che sta viaggiando ad alta velocità in campionato e in Champions League. L’emblema di questa operazione vincente è Manuel Akanji, arrivato in extremis nel mercato estivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

