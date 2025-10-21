Calciomercato Inter in porta il presente è Sommer ma Ausilio si muove per il futuro | 3 portieri nel mirino! Pronta la sfida al Milan
Inter News 24 Calciomercato Inter, in porta il presente è Sommer ma Ausilio si muove per il futuro: 3 portieri nel mirino! I nomi sul taccuino dei nerazzurri. Il presente della porta dell’Inter ha un nome e un cognome ben precisi: Yann Sommer. L’esperto portiere svizzero sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza da quando Cristian Chivu ha preso le redini della squadra al posto di Simone Inzaghi. Nonostante qualche incertezza iniziale, come quella nella partita contro la Juventus, l’ex Bayern Monaco ha saputo rialzarsi, offrendo prestazioni di altissimo livello e garantendo sicurezza a tutto il reparto difensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com
