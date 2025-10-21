Calcio violento | due ultras del Latina trovati con tirapugni e fumogeni

Latinatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati trovati in possesso di tirapugni, otto fumogeni e altri oggetti atti a offendere i due giovani appartenenti a gruppi ultras del Latina Calcio denunciati dalla polizia.I due ragazzi sono stati individuati e fermati dagli agenti della squadra volante nell’ambito di servizi che sono stati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

