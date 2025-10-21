Calcio violento | due ultras del Latina trovati con tirapugni e fumogeni
Sono stati trovati in possesso di tirapugni, otto fumogeni e altri oggetti atti a offendere i due giovani appartenenti a gruppi ultras del Latina Calcio denunciati dalla polizia.I due ragazzi sono stati individuati e fermati dagli agenti della squadra volante nell’ambito di servizi che sono stati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Calcio violento, dopo la sassaiola e le bombe carta nel post partita Fasano-Andria le dure dichiarazioni del sindaco Zaccaria: “Lo stadio non sia sfogatoio per delinquenti” #brindisicronaca - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, violenti scontri tra ultrà del Pisa e del Verona prima del match: due tifosi dell'Hellas in ospedale - Circa 200 supporter scaligeri sono venuti a contatto con i rivali toscani poco distante dallo stadio verso le 11. Si legge su corrieredelveneto.corriere.it
Violenza ultras nel basket, l’Osservatorio: «Da gennaio già 330 provvedimenti. Noi coscienti della pericolosità, il pullman era scortato da due volanti» - Improta: «Sapevamo bene che la tifoseria estrema di Pistoia è opposta a quella di Scafati, gemellata con Rieti» ... roma.corriere.it scrive
Brescia-Verona:| Due arresti e undici Daspo - Due ultras della Curva Nord del Brescia sono stati arrestati dalla Digos nell'ambito delle indagini relative al tentativo di aggressione ai tifosi veronesi avvenuto sabato fuori dallo stadio Rigamonti ... Da calciomercato.com