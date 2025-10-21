Calcio Uisp | soltanto un pareggio nei 17 match del primo turno
La Spezia, 21 ottobre 2025 – Soltanto un pareggio nel primo turno dei tre gironi (17 match) del campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. È quello tra Bar Ravenna e Ms Costruzioni, un 4-4 dove spicca il tris di Sarr. Per il resto, parte subito bene la Locanda Alinò, campione in carica, che lo scorso campionato ha letteralmente strapazzato gli avversari. GIRONE 1 Risultati: Pellegrini Gomme-Levanto 5-6 (Battolla A., Cupini L., Cerchi M., Dumani L.; Minetti T. (3), Delmedico G. (2), Becci S.), Sporting Bacco-Locanda Alinò 3-8 (Shqypi A., Venturi A.; Novani R. 🔗 Leggi su Lanazione.it
