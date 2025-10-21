Calcio serie C la rivoluzione in casa Grifo potrebbe non essere finita | Meluso verso l' addio?

Tra Mauro Meluso ed il Perugia stanno per scorrere i titoli di coda. Questa volta per davvero. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club biancorosso starebbe riflettendo sulla posizione del direttore dell'area tecnica, annoverato da più parti come uno dei principali responsabili del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

