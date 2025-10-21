Calcio serie C il cerchio sul nuovo allenatore del Grifo si restringe

Perugiatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre la squadra sta trascorrendo il giorno di riposo sono ore di lavoro intenso per la società, impegnata a stabilire chi sarà il terzo allenatore stagionale a dover guidare il Perugia.Di nomi ne sono stati fatti, ma pare proprio che il cerchio si stia restringendo. Il candidato principale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

