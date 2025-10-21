Calcio Nella Primavera 3 gli azzurrini di Danesi dominano la gara contro la corazzata Alcione Milano ma non finalizzano in rete Avanti così con un pizzico di cattiveria in più

Appuntamento rimandato con la prima vittoria interna della stagione per la Primavera 3 della Carrarese. Gli azzurrini di Andrea Danesi non sono riusciti a sbloccare lo 0 a 0 di partenza nel big match contro l’ Alcione Milano nonostante una prestazione di grande spessore. La Carrarese ha dominato il match andando più volte vicina al gol. Nel primo tempo ha colpito una traversa con Bernabé ed ha fallito occasioni importanti con Fanucchi e Schragl. Gli ospiti sono stati pericolosi soltanto una volta su una ripartenza. Nella ripresa non è cambiato il canovaccio con gli apuani sempre in attacco. Anche se il ritmo è un po’ calato d’intensità sono arrivate altre palle gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net