Calcio Nella Primavera 3 gli azzurrini di Danesi dominano la gara contro la corazzata Alcione Milano ma non finalizzano in rete Avanti così con un pizzico di cattiveria in più
Appuntamento rimandato con la prima vittoria interna della stagione per la Primavera 3 della Carrarese. Gli azzurrini di Andrea Danesi non sono riusciti a sbloccare lo 0 a 0 di partenza nel big match contro l’ Alcione Milano nonostante una prestazione di grande spessore. La Carrarese ha dominato il match andando più volte vicina al gol. Nel primo tempo ha colpito una traversa con Bernabé ed ha fallito occasioni importanti con Fanucchi e Schragl. Gli ospiti sono stati pericolosi soltanto una volta su una ripartenza. Nella ripresa non è cambiato il canovaccio con gli apuani sempre in attacco. Anche se il ritmo è un po’ calato d’intensità sono arrivate altre palle gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
La #Primavera dell'Atalanta Bergamasca Calcio inaugura la domenica #nerazzurra senza reti - facebook.com Vai su Facebook
[#Primavera] 30 minuti al calcio d'inizio #ForzaInter #UYL #InterSlaviaPraga - X Vai su X
Calcio Nella Primavera 3 gli azzurrini di Danesi dominano la gara contro la corazzata Alcione Milano ma non finalizzano in rete. "Avanti così con un pizzico di cattiveria in ... - Appuntamento rimandato con la prima vittoria interna della stagione per la Primavera 3 della Carrarese. Come scrive sport.quotidiano.net
Calcio Nella “Primavera 3“ gli azzurrini di Danesi mantengono l’imbattibilità e tornano da Trieste con un punto dopo aver dominato il confronto e chiuso la gara in dieci ... - Gli azzurrini sono tornati da Trieste con un pareggio che non li può soddisfare appieno in quanto hanno dominato ... Riporta sport.quotidiano.net
Primavera, Inter-Napoli 3-0 (Idrissou 6', 9'Zouin, 72' Pinotti): azzurrini in crisi profonda, 7 ko consecutivi| DIRETTA - Dopo sei giornate senza punti, il Napoli Primavera è pronto a tornare in campo per cercare il riscatto. Secondo msn.com