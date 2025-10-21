Calcio la Juve Stabia nelle mani della camorra | scatta l’amministrazione controllata

Scatta l’amministrazione giudiziaria per la società di calcio Juve Stabia che milita nel campionato di serie B. Il provvedimento, eseguito questa mattina dalla Polizia di Stato della Questura di Napoli e del Servizio Centrale Anticrimine, è stato adottato su proposta congiunta del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, del Procuratore e del Questore di Napoli, a seguito di un’articolata attività investigativa e di analisi patrimoniale che ha consentito di accertare un sistema di condizionamento mafioso dell’attività economica della società calcistica da parte del clan D’Alessandro, egemone nel territorio stabiese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Calcio, la Juve Stabia nelle mani della camorra: scatta l’amministrazione controllata

La mafia in Serie B: la Juve Stabia finisce in amministrazione giudiziaria. Gratteri: “Tutto era nella mani della camorra” - “Gli spostamenti della squadra, la sicurezza, il beveraggio, le gestione dei biglietti: tutto era nelle mani della camorra “. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Juve Stabia, “tutta la gestione nelle mani della camorra”. Disposta l’amministrazione controllata - Il procuratore antimafia Melillo: “Quadro allarmante, in questo clima possibili tragedie come quella di Rieti”. quotidiano.net scrive

Terremoto in serie B. Camorra e calcio, Gratteri: «Un intero comparto della Juve Stabia era nelle mani del clan D’Alessandro» - «Un intero comparto dei servizi legati alla Juve Stabia era nelle mani della camorra stabiese – ha spiegato Gratteri –. Come scrive ilovepalermocalcio.com