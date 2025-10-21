Calcio italiano umiliato Pasquale Bruno era in Inghilterra durante Milan-Fiorentina | Ho pregato il pub

L'ex difensore di Juve, Torino e Fiorentina Pasquale Bruno si trovava in Inghilterra domenica scorsa e ha toccato con mano la scarsa considerazione che all'estero hanno del calcio italiano: "Il motivo è soprattutto per colpa di giocatori come Gimenez, i simulatori sono il male del calcio. L'attaccante del Milan è francamente scarso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'ultimo weekend di Serie A ci ha presentato un dato sconfortante sullo stato di salute del calcio italiano Questa, potrebbe diventare la giornata calcistica più brutta della storia del campionato italiano - facebook.com Vai su Facebook

#Marotta: “Il calcio italiano è di transizione, non possiamo permetterci Mastantuono a 60-70 milioni” - X Vai su X

