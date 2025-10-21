Calcio Cristiano Ronaldo Jr convocato nella U16 del Portogallo

Roma, 21 ott. (askanews) – Cristiano Ronaldo Jr è stato convocato per la prima volta nella nazionale Under-16 del Portogallo. Il giovane attaccante, figlio di Cristiano Ronaldo, parteciperà al torneo amichevole in programma in Turchia dal 27 ottobre al 5 novembre, che vedrà la selezione portoghese affrontare Galles, Inghilterra e Turchia. Dopo aver brillato con l’Under-15, segnando due gol al torneo Vlatko Markovic, Cristiano Jr prosegue così la sua rapida crescita nel settore giovanile. Attualmente milita nell’Al-Nassr, dove gioca anche il padre. La convocazione conferma le aspettative intorno al talento del ragazzo, che a 15 anni continua a bruciare le tappe nel percorso verso il professionismo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

