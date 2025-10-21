Calcio Cristiano Ronaldo Jr convocato nella U16 del Portogallo
Roma, 21 ott. (askanews) – Cristiano Ronaldo Jr è stato convocato per la prima volta nella nazionale Under-16 del Portogallo. Il giovane attaccante, figlio di Cristiano Ronaldo, parteciperà al torneo amichevole in programma in Turchia dal 27 ottobre al 5 novembre, che vedrà la selezione portoghese affrontare Galles, Inghilterra e Turchia. Dopo aver brillato con l’Under-15, segnando due gol al torneo Vlatko Markovic, Cristiano Jr prosegue così la sua rapida crescita nel settore giovanile. Attualmente milita nell’Al-Nassr, dove gioca anche il padre. La convocazione conferma le aspettative intorno al talento del ragazzo, che a 15 anni continua a bruciare le tappe nel percorso verso il professionismo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
Il difensore del Monza è campano come la showghirl e ha quattro anni di meno: anche Raffaella oggi allo stadio con la figlia e la famiglia del nuovo partner, il quarto legato al mondo del calcio dopo Cristiano Ronaldo, Mario Balotelli e Alessandro Moggi. - facebook.com Vai su Facebook
Cristiano #Ronaldo sbaglia il calcio di rigore in #PortogalloIrlanda. VIDEO #SkySport - X Vai su X
Cristiano Ronaldo jr sulle orme di papà: arriva la convocazione con il Portogallo U16 - Il primogenito dell'ex Juventus e Real Madrid, dopo l'esordio positivo con la nazionale portoghese U15, compierà un importante salto in avanti ... Scrive tuttosport.com
Ronaldo come Lebron James, il Portogallo convoca Cristiano junior nell’Under 16: il sogno di giocare insieme si avvicina - Cristiano Ronaldo potrebbe ripetere la stessa impresa di LeBron James e giocare insieme al figlio, Cristiano Jr convocato dalla nazionale Under16 del Portogallo ... Secondo sport.virgilio.it
Ronaldo Jr cresce in fretta: convocato dal Portogallo U16, orgoglio per Cristiano - Intanto però il figlio più grande del fuoriclasse portoghese,. Da tuttomercatoweb.com