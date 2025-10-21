Calciatori avversari spintonati in modo aggressivo | Fasano multato dopo la sassaiola
FASANO – Il giudice sportivo ha inflitto una multa da 3.200 euro al Città di Fasano, a seguito della sassaiola fra i propri sostenitori e quelli della Fidelis Andria che domenica scorsa (19 ottobre) si è verificata allo stadio Vito Curlo, in una gara valevole per l'ottava giornata del campionato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
3200 euro di multa al Fasano, come si legge nel comunicato: “Per avere, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco e spintonato nell’occasione in modo aggressivo i calciatori avversari, dete - facebook.com Vai su Facebook
