Calci aderisce alla ' Camminata tra gli olivi' | il programma della giornata

Il Comune di Calci conferma la propria partecipazione alla ‘Camminata tra gli Olivi’, iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, giunta alla sua nona edizione. L’edizione 2025, intitolata ‘Coltiviamo la Pace’, si svolgerà domenica 26 ottobre e coinvolgerà l’intero. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

