Calaveritas Il Giorno dei Morti nella tradizione messicana - Attività ludico-didattica laboratorio creativo e merenda
Nell’ambito della manifestazione “Sguardi”, Casa Colombo propone “Calaveritas. Il Giorno dei Morti nella tradizione messicana”, un’attività per famiglie a tema Halloween a cura dei Servizi Educativi di Solidarietà e Lavoro, che avrà luogo nella giornata di sabato 1 novembre alle ore 15:00. Questa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Approfondisci con queste news
! Tra zucche, luci e magia d’autunno… arriva l’ , il cuore conviviale del Parco delle Zucche al Raffo Parco Gondar! Dal 25 ottobre al 2 novembre, ogni giorno po - facebook.com Vai su Facebook