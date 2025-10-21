Cagnolina uccisa a sassate Carlettini | E' accaduto durante una rissa Degrado morale delle persone

L'assessore Giovanna Carlettini ha commentato l'increscioso episodio di cronaca riguardante la cagnolina chihuahua presa a sassate nei giorni scorsi, mentre si trovava a passeggio con il padrone al parco del Pionta. L'animale aveva riportato gravi ferite alla testa ed è stata poi soppressa dal.

